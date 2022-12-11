رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم السبت، خبر إصابة شابين برصاص الاحتلال في كفر قدوم شرق قلقيلية، وإحراق مستوطنين حقول زيتون في عينابوس، وإصابة مواطن جراء رشقه بالحجارة قرب المغير.

وفيما يلي أبرز العناوين:

"الحياة الجديدة":

_ الرئيس يصل القاهرة اليوم في زيارة رسمية

_ إصابات في كفر قدوم والمغير والاحتلال يحطم محتويات مدرسة في بيتا

_ الاتحاد الأوروبي يطالب بالتحقيق والمساءلة في ظروف استشهاد الفتى أبو سمرة

_ أميركا وبريطانيا تؤكدان دعمهما للوضع التاريخي القائم بالأماكن المقدسة في القدس

_ "مراوغة مزدوجة".. اسرائيل تقدم ردها لـ "العدل الدولية" بشأن احتلال أراض فلسطينية

_ الأسير إسماعيل حلبية يعلق إضرابه عن الطعام

_ مصرع شاب وفتى غرقًا في بحر رفح ومواطن دهسًا غرب رام الله

_ غالانت يسعى لحكومة وحدة تضم غانتس ولبيد وأصوات في "الليكود" تعارض التصويت على التشريعات القادمة

_ 58% من الاسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية و22% يدرسون الهجرة

"الأيام":

_ المستوطنون يواصلون حرق الزيتون وجيش الاحتلال يقمع مسيرات الجمعة

_ الرئيس يتوجه اليوم الى القاهرة في زيارة رسمية

_ مئات المستوطنين يقتحمون باب العامود

_ 45 ألفًأ يؤدون "الجمعة" في الأقصى رغم قيود الاحتلال

_ اعتقال شاب في حوارة بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس

_ الكنائس الكاثوليكية للاحتلال: أوقفوا اضطهاد المسيحيين ومهاجمة مقدساتهم

_ نتنياهو يحذر المحكمة العليا من إلغاء "الإصلاح القضائي"

_58% من الاسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية

"القدس":

_ مستوطنون يوسعون بؤرة بالأغوار ويحرقون حقول زيتون جنوب نابلس

_ الرئيس عباس يصل مصر اليوم

_ اميركا وبريطانيا تؤكدان دعمهما للوضع التاريخي الراهن بالقدس

_ 45 ألفا يؤدون الصالة في الأقصى رغم الانتشار العسكري

_ غالانت يسعى لتشكيل حكومة وحدة تضم غانتس ولبيد

_ إسرائيل تقدم ردها لـ "العدل الدولية" بشأن احتلال "أراض" فلسطينية