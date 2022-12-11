  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي

السبت 29 يوليو 2023 09:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إحصائية حركة السفر عبر حاجز بيت حانون خلال الأسبوع الماضي



غزة / سما /

نشرت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني اليوم السبت، إحصائية حركة التنقل عبر حاجز بيت حانون شمال قطاع غزة خلال الأسبوع الماضي (23 - 28 يوليو 2023).

وبينت الهيئة أن إجمالي عدد المغادرين عبر المنفذ خلال الأسبوع الماضي بلغت (13525) مغادرًا، فيما بلغ عدد الوافدين (13249) وافدًا.

وأشارت إلى أن المغادرين توزعوا إلى (113317) مواطنًا، و(146) أجانب، و(62) من فلسطينيي الداخل، وتوزع الوافدين بين (13055) مواطنًا، و(137) أجنبيًا، و(49) من فلسطينيي الداخل، إضافة إلى (8) وفيات كانت تتلقى العلاج في مستشفيات الضفة والداخل المحتل.

#حاجز بيت حانون

الأكثر قراءة اليوم

غزة: عائلة أبو قوطة تكشف تفاصيل الاتفاق بشأن حادثة مقتل ابنها

إعلام عبري: هذا هو أقوى تهديد عسكري لـ"إسرائيل"

"شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

توماس فريدمان: بايدن يفكر في تقديم صفقة للسعودية مقابل التطبيع مع "إسرائيل"

تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

الأخبار الرئيسية

المصالحة

القاهرة تستضيف غدًا اجتماعًا وطنيًا فلسطينيًا

رئيس شعبة "أمان" الأسبق: الاقتصاد يتدهور ونتنياهو يمزق "الشعب والجيش في إسرائيل"

إعلام عبري: هذا هو أقوى تهديد عسكري لـ"إسرائيل"

20221211_1670714034-706

"عرين الأسود" توجه 3 رسائل في ذكرى استشهاد قادتها المؤسسين

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية