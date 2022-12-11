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طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة

السبت 29 يوليو 2023 08:13 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين: انخفاض طفيف على درجات الحرارة



رام الله/سما/

توقعت دائرة الأرصاد الجوية الفلسطينية اليوم السبت 29 يوليو 2023، أن يكون الجو حاراً في معظم المناطق إلى شديد الحرارة في الأغوار، و يطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من المعدل العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً في ساعات المساء، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.
هذه الليلة: يكون الجو لطيفاً في المناطق الجبلية دافئاً في بقية المناطق، والرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

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