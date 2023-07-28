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الرئيس عباس يصل مصر غداً..

الجمعة 28 يوليو 2023 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يصل مصر غداً..



رام الله/سما/

أعلن سفير دولة فلسطين لدى مصر دياب اللوح، أن الرئيس محمود عباس سيصل إلى جمهورية مصر العربية غداً السبت، في زيارة رسمية تستغرق يومين، تلبية لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

وأوضح السفير اللوح، أن الرئيس عباس سيعقد جلسة خاصة مع السيسي، لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والجهود المبذولة لدفع عملية السلام وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها الشقيقة مصر لإنجاز المصالحة الوطنية وإنهاء الانقسام. 

ويفتتح الرئيس محمود عباس اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية المنعقد في جمهورية مصر العربية في الثلاثين من الشهر الجاري، لبحث التطورات الفلسطينية وسبل استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في القدس و الضفة الغربية وقطاع غزة. 

وأشاد السفير دياب اللوح بمواقف مصر الكنانة قيادة وشعبًا إلى جانب فلسطين منذ قدم التاريخ ، وعمق العلاقات الوطيدة التي تجمع الرئيسين الشقيقين إيمانًا بوحدة المصير والتاريخ والمستقبل الذي يسعيان إلى بنائه للأجيال القادمة.

#الرئيس عباس

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