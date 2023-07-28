  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام

الجمعة 28 يوليو 2023 05:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأسير إسماعيل حلبية يعلّق إضرابه عن الطعام



رام الله/سما/

 أكّد نادي الأسير أنّ المعتقل إسماعيل إبراهيم حلبية (34 عاما) من بلدة أبو ديس، علّق اليوم الجمعة، إضرابه المفتوح عن الطعام، والذي شرع به منذ 11 يوما، رفضا لاعتقاله الإداريّ، وذلك بعد وعود بإنهاء اعتقاله الإداريّ.

وأوضح النادي، أن تم نقل المعتقل حلبية من زنازين العزل في سجن (عوفر) إلى الأقسام العامة التي يقبع فيها الأسرى.

وأشار إلى أن المعتقل حلبية كان قد شرع بالإضراب بعد أن أصدرت مخابرات الاحتلال أمر اعتقال إداريّ جديد بحقّه لمدة أربعة شهور، رغم حصوله على قرار (جوهري) يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداريّ، إلا أنّ الاحتلال ادعى أن هناك (مواد سرّية) جديدة بحقّه.

يشار إلى أنّ حلبية معتقل منذ تموز 2022، وهو أسير سابق تعرض للاعتقال خمس مرات على الأقل، وهو متزوج وأب لخمسة من الأبناء أكبرهم يبلغ من العمر (11 عاما)، وأصغرهم عامين.

وأكد نادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداريّ – أي الاعتقال بذريعة وجود ملف سرّي-، مستهدفة بذلك كافة الفئات بما فيهم النساء، والأطفال، ووفقًا لآخر المعطيات الصادرة عن المؤسسات المختصة، فقد بلغ عدد المعتقلين الإداريين حتى نهاية شهر حزيران المنصرم (1132) معتقًلا إداريا، منهم (18) طفلًا، و(3) من الأسيرات، وهذه النسبة هي الأعلى منذ 20 عاما.

ودعا نادي الأسير إلى ضرورة إعادة تقييم مسألة التعاطي مع الجهاز القضائي للاحتلال، وتحديدا في قضية الاعتقال الإداريّ، علما أنّ نحو 60 أسيرا يواصلون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال، كمحاولة مستمرة للنضال ضد هذه الجريمة.

#لمعتقل إسماعيل إبراهيم حلبية

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

مدير البورصة الاسرائيلية: الدولة ستكون عرضة لازمة مالية حادة قريبا

كشف تفاصيل عملية العثور على جثة الشاب المفقود

مصرع شابين غرقا قبالة سواحل جنوب قطاع غزة

تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

الأخبار الرئيسية

مئات جنود الاحتلال: نتنياهو مستعد لإحراق "إسرائيل" لإنقاذ نفسه

viber_image_2023-07-28_15-36-41-747-730x438

"شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

20220715184627anapicp-aa_ar_pho_gen-20220715214423-28428076-.h-730x438

توماس فريدمان: بايدن يفكر في تقديم صفقة للسعودية مقابل التطبيع مع "إسرائيل"

البحرين تؤجل زيارة كوهين إلى المملكة بسبب بن غفير

20230728032326

الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في حوارة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية