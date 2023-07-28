  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

واشنطن تؤكد دعمها للوضع التاريخي الراهن في القدس

الجمعة 28 يوليو 2023 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن تؤكد دعمها للوضع التاريخي الراهن في القدس



واشنطن/سما/

أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن قلقها من اقتحام ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير والمئات من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك.

وقال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، فيدانت باتل، في إحاطة صحفية "نعيد التأكيد على الموقف الأميركي الراسخ والداعم للوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة في القدس، كما نؤكد على دور الأردن في الوصاية على الأماكن المقدسة في القدس".

وأضاف أن "أي عمل أحادي الجانب أو خطاب ينحرف أو يعرّض الوضع الراهن للخطر غير مقبول على الإطلاق".

وفي سياق متصل، أعربت الولايات المتحدة الأميركية عن "قلقها الشديد إزاء تصاعد مستوى العنف في الضفة الغربية".

وقالت "الخارجية الأميركية" في تغريدة على صفحتها الرسمية في "تويتر" إن "التصعيد يبرز هشاشة الوضع والحاجة الملحة للخطوات الفورية من الطرفين لوقف التصعيد واستعادة الهدوء".

ـــ

#الولايات المتحدة الأمريكية

الأكثر قراءة اليوم

ارتفاع في سعر صرف الدولار

مدير البورصة الاسرائيلية: الدولة ستكون عرضة لازمة مالية حادة قريبا

كشف تفاصيل عملية العثور على جثة الشاب المفقود

مصرع شابين غرقا قبالة سواحل جنوب قطاع غزة

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

الأخبار الرئيسية

viber_image_2023-07-28_15-36-41-747-730x438

" شينيد أوكونور" تعرضت لتهديدات بالقتل من بن غفير وكتبت له رسالة..

20220715184627anapicp-aa_ar_pho_gen-20220715214423-28428076-.h-730x438

فريدمان: "بايدن ينظر في صفقة كبيرة في الشرق الأوسط".. البحث في شروط ابن سلمان للتطبيع مع "إسرائيل"

البحرين تؤجل زيارة كوهين إلى المملكة بسبب بن غفير

20230728032326

الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في حوارة

إعلام إسرائيلي: الاتفاق بين حماس والسلطة سيكون سيئاً جداً لـ “إسرائيل”

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية