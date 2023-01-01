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مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان رفضا لاقتحامات المستوطنين

الجمعة 28 يوليو 2023 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
مواطنون يؤدون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان رفضا لاقتحامات المستوطنين



بيت لحم/سما/

 أدى مواطنون صلاة الجمعة في منطقة برك سليمان السياحية، جنوب بيت لحم، رفضا لاقتحامات المستوطنين المتكررة للمنطقة.

وأقيمت الصلاة قرب البركة الثالثة، قبالة البؤرة الاستيطانية "أم محيمدين" المقامة عنوة على أراضي المواطنين.

وأكد خطيب الجمعة أهمية تكاتف الجهود لمناهضة الاستيطان وقطع الطريق أمام المستوطنين وقوات الاحتلال لتنفيذ مخططاتهم الاستيطانية، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الأرض وتوسيع فعاليات المقاومة الشعبية لتشمل كافة المناطق المهددة بالاستيطان .

وبعد انتهاء الصلاة، اعتصم المواطنون في المكان ورفعوا علم فلسطين، وسط ترديد الهتافات الوطنية.

#بيت لحم #برك سليمان

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