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المغرب تدين اقتحام "الأقصى"

الجمعة 28 يوليو 2023 03:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
المغرب تدين اقتحام "الأقصى"



الرباط/سما/

أدان المغرب، الاقتحامات الإسرائيلية المستمرة للمسجد الأقصى وباحاته بمدينة القدس.

وقالت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في بيان صدر عنها، إن المملكة المغربية، التي يرأس عاهلها الملك محمد السادس، لجنة القدس، "تدين تمادي بعض المسؤولين الإسرائيليين في اقتحامات المسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة بعض المتطرفين من اتباعهم".

وأكدت أن المملكة المغربية، من منطلق المواقف الثابتة للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، تجدد رفضها الكامل لكل التصرفات الأحادية الهادفة الى تقويض جهود التهدئة، وتدعو إلى الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي القائم في مدينة القدس والمسجد الأقصى، وتفادي كل أشكال التصعيد والاستفزاز.

#المغرب

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