بيونغ يانغ: "اللجنة الكورية الفلسطينية" تنظم حفلا تضامنيا مع شعبنا

بيونغ يانغ/سما/

نظمت اللجنة الكورية الفلسطينية للصداقة والتضامن، حفلا تضامنيا مع الشعب الفلسطيني، وأصدرت بيان دعم لحملة "لأجل فلسطين" التي أطلقتها دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير بمشاركة عدد من الدوائر، والمجلس الوطني، والحكومة، والمؤسسات والهيئات والاتحادات، لدعم خطاب فلسطين في الدورة المقبلة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة فى أيلول/ سبتمبر المقبل.

ورحبت حملة "لأجل فلسطين" بالبيان الصادر عن اللجنة، والذي أعربت خلاله عن تضامنها مع الشعب الفلسطيني وقضيته، مؤكدةً دعمها للحملة.

وثمن مدير عام دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير، المنسق العام للحملة قاسم عواد، البيان الصادر عن اللجنة، الذي خاطبت خلاله رئيسها، سفير فلسطين المفوض فوق العادة لدى كوريا الشمالية نمر إسماعيل.

وقال عواد إن التضامن الدولي مع قضيتنا ومع حملة "لأجل فلسطين" يجب أن نقطف ثماره بالاعتراف بعضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، وكسب مزيد من الالتفاف حول قضيتنا لوقف الاستيطان والجرائم والحصار بحق أبناء شعبنا في الضفة الغربية بما فيها القدس المحتلة، ورفع الحصار عن قطاع غزة.

وأكدت اللجنة، في بيانها، دعمها نضال الشعب الفلسطيني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية، مشيرةً إلى أن الحفل التضامني الذي نظمته سيسهم في مزيد من توثيق عرى الصداقة والتضامن بين الشعبين الكوري والفلسطيني.

وأدانت اللجنة جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق شعبنا من قتل وتهجير قسري وهدم للمنازل، واستيلاء على الأراضي والممتلكات، واقتحام المدن والبلدات ومخيمات اللاجئين، وتوسيع للمستوطنات في الضفة الغربية، لافتةً إلى أن إسرائيل من خلال هذه الجرائم تحاول كسر إرادة الشعب الفلسطيني في إقامة الدولة المستقلة.

وأضافت أن الشعب الفلسطيني المناضل لإحقاق حقوقه العادلة لن يركع أمام هذه الجرائم الإسرائيلية، التي تتناقض مع طموحات وأماني شعوب العالم التقدمية المحبة للعدالة والسلام، وتنتهك القوانين الدولية وقواعد الأمم المتحدة بشكل صارخ.

وأكدت اللجنة تأييدها وتضامنها المطلق مع نضال الشعب الفلسطيني من أجل استعادة حقوقه الوطنية.

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