أسير من جنين يدخل عامه الـ 22 في سجون الاحتلال

جنين/سما/

دخل الأسير محمد صبحي محمد أبو طبيخ (42 عاما) من مدينة جنين، اليوم الجمعة، عامه الـ 22 في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وقال مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور، إن أبو طبيخ اعتقل أول مرة عام 1999، بعد أن أنهى السنة الأولى من دراسته الجامعية، وحُكم بالسّجن لمدة عام ونصف.

وأضاف أن الاحتلال أعاد اعتقال أبو طبيخ عام 2002، وقد واجه تحقيقا طويلا وقاسيا في مركز تحقيق "الجلمة" استمر لمدة 100 يوم، وبعد عامين من اعتقاله أصدر الاحتلال بحقه حُكما بالسجن المؤبد و15عاما، وبقيت عائلته محرومة من زيارته نحو أربعة أعوام.

وتمكن الأسير أبو طبيخ خلال سنوات أسره من الحصول على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والاقتصاد، وبكالوريوس في التاريخ، كما تمكن من إتقان اللغتين الإنجليزية والعبرية، وأصدر كتابا بعنوان "درب الصادقي