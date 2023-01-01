الاحتلال يحطم محتويات مدرسة في بلدة بيتا جنوب نابلس

نابلس/سما/

حطمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، محتويات مدرسة في بلدة بيتا، جنوب نابلس.

وذكرت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت مدرسة بير قوزا الأساسية المختلطة في البلدة، وحطمت محتوياتها، واستولت على الكاميرات الموجودة فيها.

من جانبها، أفادت وزارة التربية والتعليم، بأن جيش الاحتلال اقتحم، فجر اليوم، المدرسة، وهو الاقتحام الثاني خلال أيام، وعبث بمحتوياتها وحطمها، واستولى على كاميراتها، في مشهد بات يتكرر في مؤسساتنا التعليمية، ويؤكد على استهداف الاحتلال المتواصل للتعليم وفي المناطق كافة.

وجددت الوزارة دعوتها للمنظمات والمؤسسات الدولية والإنسانية والحقوقية والإعلامية والهيئات الدبلوماسية والمدافعة عن التعليم، إلى فضح هذه الانتهاكات واتخاذ موقف حازم تجاه هذه الممارسات التي تشكل انتهاكا صارخا لمنظومة القوانين والحقوق، وفي مقدمتها الحق في التعليم.

وكانت بلدة بيتا شهدت الليلة الماضية مواجهات بالقرب من جبل العرمة، أدت لإصابة أكثر من 10 مواطنين بحالات اختناق بالغاز السام المسيل للدموع.