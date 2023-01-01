رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الطفل فارس أبو سمرة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قلقيلية.

كما أبرزت الصحف اقتحام المتطرف بن غفير وأعضاء كنيست ومسؤولين في حكومة الاحتلال ومستوطنين المسجد الأقصى المبارك، إضافة لإدانة ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن اعتداءات المستوطنين الإرهابية والدعوة لمحاكمتهم.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

- استشهاد الفتى فارس أبو سمرة في قلقيلية وإصابات في بيتا وعصيرة القبلية

- مستوطنون ينصبون خياما في أرض جنوب نابلس وغرب سلفيت

- إدانات محلية وعربية وإسلامية وتحذير من اشتعال المنطقة... المتطرف "بن غفير" ومئات المستوطنين يقتحمون الأقصى وشرطة الاحتلال تقتحم مصلى قبة الصخرة

- الرئاسة: اقتحام المتطرف بن غفير للأقصى أمر خطير ويأتي استكمالا لإرهاب المستوطنين في الضفة الغربية

- الرئيس يعزي خادم الحرمين وولي عهده بضحايا تحطم طائرة عسكرية ورئيس الإمارات بوفاة الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

- الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تطلق فيلم "كريم حرا"

- فتوح يسلم رسالة من الرئيس إلى نظيره الفنزويلي

- إدانة اعتداءات المستوطنين الإرهابية ودعوات لمحاكمتهم... مجلس الأمن يعقد جلسة خاصة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط

- نيويورك: نشطاء يتظاهرون أمام قمة "أمازون" للمطالبة بإلغاء عقودها مع الاحتلال

- الدعوة إلى تشكيل لجنة تحقيق... مصرع مواطن جراء هدم سور منزله عليه من قبل بلدية خان يونس

- "الجامعة العربية" و"التعاون الإسلامي" يقدمان بيانات خطية لمحكمة العدل الدولية

- تجدد الاحتجاجات و"لا أدوات" لتحسين ثقة وكالات التصنيف الإئتماني... الحكومة الإسرائيلية تطالب دبلوماسييها بالدفاع عن خطة إضعاف القضاء

- العثور على جثة الشاب عبد الله الشناوي من نابلس ومقتل مواطن في مخيم بلاطة

الأيام:

- بن غفير يقود اقتحام ألفي مستوطن للأقصى: علينا العودة لهذا المكان وإبراز سيادتنا عليه

- المستوطنون ينفذون سلسلة اعتداءات وإصابات خلال تصدي عصيرة القبلية لهم

- دعوات إلى احترام الوضع التاريخي للأماكن الدينية في القدس وتنديد بالتوسع الاستيطاني

- جنود الاحتلال يقتلون فتى بدم بارد خلال عملية اقتحام في قلقيلية

- وقفة وصلاة في حيفا تنديدا باعتداءات متطرفين يهود على كنيسة مار إلياس

- العثور على شاب فقدت آثاره مؤخرا قرب عين جدي متوفى

- تجدد التظاهرات في تل أبيب رفضا لإضعاف القضاء

القدس:

- مئات المستوطنين يقتحمون "الأقصى" بقيادة بن غفير وحاخامات ومسؤولين إسرائيليين

- طفل شهيد في قلقيلية.. إصابات وتجريف واعتداءات للمستوطنين

- ممثلو الدول يعبرون عن قلقهم من تصاعد العنف والأوضاع الإنسانية في الضفة

- آلاف المتظاهرين ضد حكومة نتنياهو في تل أبيب ومواقع أخرى

- قرارات جديدة بخصوص لم الشمل للنساء المتزوجات من مقدسيين