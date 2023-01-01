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الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في حوارة

الجمعة 28 يوليو 2023 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يعتقل شابا بزعم محاولته تنفيذ عملية دهس في حوارة



نابلس/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب نابلس اليوم، الجمعة، شابا بعدما أطلقت النار على سيارته بادعاء محاولته تنفيذ عملية دهس.

واعتقلت قوات الاحتلال الشاب بعد أن غادر سيارته وحاول الفرار منهم في أعقاب إطلاق جنود النار على سيارته. وفي أعقاب ذلك، دارت مواجهات في البلدة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اعتدت على الشاب عنان أبو هنية في البلدة، قبل أن تعتقله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة عشوائية وسط الشارع الرئيس في البلدة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، بذريعة تعرض أحد جنودها لمحاولة دعس.


وجاء في بيان لجيش الاحتلال أن "مشتبها سافر بسيارته اخترق حاجزين للجيش الإسرائيلي، عند دوار عينابوس في لواء السامرة. والقوة التي تواجدت في المكان ردّت بإطلاق نا باتجاه السيارة".

وأضاف بيان الاحتلال أن "الجنود الإسرائيليين طاردوا السيارة وألقوا القبض على المشتبه، الذي نُقل من أجل استمرار التحقيق معه لدى قوات الأمن. ولا توجد إصابات بين قواتنا".

#نابلس

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