تصريحات مفاجئة من بوتين عن جمال عبد الناصر وعمر المختار (فيديو)

القدس المحتلة / سما /

أخــبـــــار

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا تكرم الأبطال الأفارقة الذين ناضلوا من أجل حرية بلادهم، ومن بينهم الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعمر المختار.

كما قال الرئيس الروسي، إن مشاركة القادة الأفارقة في القمة الإفريقية الروسية تعكس السعي المتبادل لتعزيز التعاون المشترك في كافة الاتجاهات.

وأضاف خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الجمعة، أن حضور عدد كبير من الوفود الإفريقية يدل على الحرص على تطوير التعاون المشترك.

وأشار إلى أن روسيا تكرم ذكرى الأبناء البارزين لإفريقيا منهم جمال عبدالناصر وباتريس لومومبا ونيلسون مانديلا وأحمد بن بيلا وعمر المختار وغيرهم.

وأكد الرئيس الروسي رفضه استغلال المناخ وحماية حقوق الإنسان وما يسمى بأجندة الأجناس لأغراض سياسية، كما دعا إلى إشراك الأفارقة بشكل فعال في المنظمات الدولية.

وقال بوتين في كلمة خلال الجلسة العامة للقمة الروسية الأفريقية بمشاركة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورؤساء الوفود الإفريقية إن موسكو لن تسمح باستخدام سياسة القواعد بدلا من القوانين والذي يضع القواعد هو الغرب.

واستطرد خلال كلمته بأن روسيا وإفريقيا متضامنتين في سعيهما نحو عالم متعدد الأقطاب، مشيرا الي أن التسوية الإفريقية للأزمة الأوكرانية مهمة لأن إفريقيا على استعداد لحل القضايا الدولية، وليست وساطة من قبل ما يسمى بالعالم "الديمقراطي الحر".

وأكد بوتين أن موسكو على استعداد لدراسة مقترحات خاصة بتوسيع تمثيل إفريقيا في هيئة الأمم المتحدة بما في ذلك ضمن سياسة إصلاح مجلس الأمن الدولي.

ولفت إلى أن الوضع في عدد من المناطق الإفريقية، ولم يتم تسوية النزاعات القومية والإثنية، ولا زالت هناك أزمات سياسية واجتماعية واقتصادية وهو إرث النظام الاستعماري ونهج "فرق تسد".

وأشار بوتين خلال كلمته إلى أن روسيا تهتم بالتعاون الوثيق بين هيئات إنفاذ القانون الإفريقية والأجهزة الروسية المنوطة بذلك، مضيفا أن عدد من الدول الإفريقية يشارك في التدريبات العسكرية الروسية، ونزود حوالي 40 دولة إفريقية بالأسلحة لجيوشها في إطار الاتفاقيات الثنائية.

كما أعلن الرئيس الروسي عن عودة السفارتين الروسيتين في بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية إلى عملهما.

ولفت إلى أن القمة التي جرت يوم أمس تدل على أن روسيا وإفريقيا يريدان توطيد تعاونهما في عدد من القطاعات، ولدى رجال أعمالنا ما يعرضونه على زملائهم في إفريقيا، مشيرا إلى أن زيادة التبادل التجاري وتنويعه يتطلب التعامل بالعملات الوطنية.