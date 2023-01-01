استطلاع: 58% من الإسرائيليين يتخوفون من حرب أهلية

القدس المحتلة / سما /

تتخوف أغلبية في إسرائيل من حرب أهلية على خلفية خطة "الإصلاح القضائي" لإضعاف جهاز القضاء وفي أعقاب المصادقة على قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، ويخشى نصف الإسرائيليين من تراجع كبير في كفاءات الجيش الإسرائيلي على إثر احتجاجات عناصر الاحتياط واتساع ظاهرة رفض الخدمة العسكري في صفوفهم.

وقال 58% إنهم يتخوفون من حرب أهلية إسرائيلية، وفقا لاستطلاع صحيفة "معاريف" الأسبوعي اليوم، الجمعة.

وأعرب 49% من الإسرائيليين عن تخوفهم من وصول الجيش الإسرائيلي إلى وضع انعدام الكفاءة.

وقال 22% من الإسرائيليين إنهم يدرسون الهجرة إلى الخارج، فيما 4% من الإسرائيليين بدأوا بخطوات فعلية نحو هجرة كهذه.

ورأى 36% أنه يجب وقف تشريعات الخطة القضائية، وقال 29% إنه يجب أن تتقدم التشريعات من خلال الحوار فقط، واعتبر 22% أن على حكومة نتنياهو دفع التشريعات قدما بشكل أحادي الجانب دون حاجة لحوار مع المعارضة.وفيما يتعلق بقوة الأحزاب، لو جرت انتخابات للكنيست الآن، فإن نتائج الاستطلاع الحالي مشابهة للاستطلاع السابق، حيث سيتقهقر تمثيل أحزاب الائتلاف من 64 مقعدا في الكنيست حاليا إلى 54 مقعدا، بينما أحزاب المعارضة ستكون ممثلة بـ66 مقعدا.

ولو جرت انتخابات الكنيست الآن، لجاءت نتائجها كالتالي:

"المعسكر الوطني" 30 مقعدا؛ الليكود 28 مقعدا؛ "ييش عتيد" 16 مقعدا؛ شاس 9 مقاعد؛ "يهدوت هتوراة" 7 مقاعد؛ القائمة الموحدة 6 مقاعد؛ "عوتسما يهوديت" 5 مقاعد؛ ميرتس 5 مقاعد؛ الصهيونية الدينية 5 مقاعد؛ "يسرائيل بيتينو" 5 مقاعد؛ الجبهة – العربية للتغيير 4 مقاعد.

ولم يتجاوز حزب التجمع نسبة الحسم بحصوله على 2.2% من أصوات الناخبين، وكذلك حزب العمل الذي حصل على 2.1% من الأصوات.