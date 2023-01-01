  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد

الجمعة 28 يوليو 2023 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
المعارضة السويدية تنتصر للنبي محمد



وكالات

طالبت المعارضة السويدية رئيس لجنة العدالة في البرلمان وعضو حزب الديمقراطيين اليميني المتطرف ريتشارد يومشوف بالاستقالة، إثر نشره منشورات مهينة للنبي محمد عبر وسائل التواصل.

ونشر يومشوف منشورا شتم فيه النبي محمد، ردا على نداءات مسلمي السويد للحوار بهدف الحد من عمليات حرق القرآن الاستفزازية.

وقد طالبت رئيسة حزب الديمقراطيين الاجتماعي السويدي ماغدالينا أندرسون، أكبر أحزاب المعارضة، يومشوف بالاستقالة حالا من رئاسة اللجنة البرلمانية.

وقال المتحدث باسم الشؤون الخارجية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين، مورغان يوهانسون، في تصريح لصحيفة "آفتونبلادت" إنه لا يمكن ليومشوف البقاء في منصبه، وعليه الاستقالة.

وشهدت الأيام الماضية، حرق نسخ من القرآن في كل من السويد والدنمارك، قوبلت بإدانات وعربية وإسلامية واسعة.​​​​​​​​​​​​​​

الأكثر قراءة اليوم

استقالة رئيس بلدية خانيونس ومجلسه عقب حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

مدير البورصة الاسرائيلية: الدولة ستكون عرضة لازمة مالية حادة قريبا

عائلة ابو قوطة تحمل بلدية خان يونس مسؤولية قتل ابنها

كشف تفاصيل عملية العثور على جثة الشاب المفقود

مصرع شابين غرقا قبالة سواحل جنوب قطاع غزة

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

إعلام إسرائيلي: الاتفاق بين حماس والسلطة سيكون سيئاً جداً لـ “إسرائيل”

غالنت

يديعوت : غالانت يسعى لحكومة وحدة تضم غانتس ولبيد بدون سموتريتش وبن غفير

20230728090903

"الاستخبارات الإسرائيلية" لنتنياهو: تراجع الردع وارتفاع احتمالات الحرب بسبب إضعاف القضاء

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

20230727113453

"مراوغة مزدوجة": إسرائيل تقدم ردها لـ"العدل الدولية" بشأن احتلال أراض فلسطينية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية