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وفد فدا إلى اجتماع الفصائل يغادر إلى القاهرة

الجمعة 28 يوليو 2023 12:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفد فدا إلى اجتماع الفصائل يغادر إلى القاهرة



رام الله / سما /

 غادر وفد الاتحاد الديمقراطي الفلسطيني “فدا”، الجمعة، إلى مصر للمشاركة في اجتماع الفصائل الفلسطينية المقرر انعقاده في القاهرة يوم الثلاثين من الشهر الجاري.

ويرأس وفد “فدا” إلى الاجتماع محمود بحيص نائب الأمين العام ويضم أعضاء المكتب السياسي جمال نصر ومحمد الطيب وناصر حسون.

وقال بحيص إن وفد حزبنا “فدا” يذهب إلى القاهرة ويحدوه الأمل بضرورة التوصل إلى قرارات واجراءات عملية تستعيد الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقوي الصف الفلسطيني وترتقي إلى تضحيات شعبنا البطولية وتستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة وتستطيع مجابهة العدوان الاسرائيلي الهادف إلى الانقضاض على حقوقنا الوطنية وتصفيتها.

وأضاف بحيص أن هذا يفرض على الجميع التحلي بأعلى درجات المسؤولية الوطنية لانجاح هذا الاجتماع والاستجابة للمبادرات الداعية لاطلاق سراح أي معتقل على خلفية سياسية والكف عن أية أعمال أو تصريحات تعكر أجواء التوصل إلى اتفاق يحقق المصالح الوطنية العليا لشعبنا.

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