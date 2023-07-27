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عشرات آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب

الجمعة 28 يوليو 2023 12:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عشرات آلاف الاسرائيليين يتظاهرون ضد خطة الإصلاح القضائي في تل أبيب



القدس المحتلة/سما/

تجمع عشرات آلاف المتظاهرين المناهضين لخطة الإصلاح القضائي في شارع كابلان في مدينة تل أبيب ليلة الخميس للاحتجاج على ما يعتبرونه "خطرًا على الديمقراطية"، بعد أن صوت الكنيست، الإثنين المنصرم، لإلغاء "بند المعقولية" .

وبعد حوادث عنف بين الشرطة والمتظاهرين في وقت سابق من هذا الأسبوع، تستعد الشرطة الإسرائيلية للتصعيد وإمكانية استخدام تدابير لتفريق الحشود، بما في ذلك اسشتعمال الغاز المسيل للدموع.

وأوضحت الشرطة في بيان أنه لن يكون هناك "تسامح" مع المتظاهرين الذين يمارسون العنف تجاه ضباط الشرطة، وسعت الشرطة إلى وضع حواجز في طريق أيالون لمنع المتظاهرين من النزول إلى الشوارع وإغلاق الطريق السريع.

وكان الكنيست الإسرائيلي، قد صادق، الإثنين، المنصرم، على مشروع قانون"حجة المعقولية" الإسرائيلي المرحلة الأولى من ثلاثة مراحل، مع خطط لاستكمال التشريع قبل نهاية يوليو/تموز الجاري.

واحتجاجا على ذلك، تنظم مظاهرات في جميع أنحاء إسرائيل.

ومن جهتها أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض، الاثنين المنصرم، أن الولايات المتحدة ستواصل دعم جهود الرئيس الإسرائيلي يتسحاك هرتسوغ للتوصل الى اتفاق واسع بشأن الثورة القضائية، مكررة مرة أخرى موقف الرئيس بايدن من أن حقيقة تمرير قانون تقليص "بند المعقولية" بدون الحصول على توافق واسع هو "امر مؤسف".

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