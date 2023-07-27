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غزة مردوعة والجيش يستعد لعملية كبرى ضد سرايا القدس شمال الضفة

الاحتلال يستبعد تصعيدًا في الاوضاع على خلفية اقتحام الاف المستوطنين الاقصى اليوم

الخميس 27 يوليو 2023 07:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستبعد تصعيدًا في الاوضاع على خلفية اقتحام الاف المستوطنين الاقصى اليوم



القدس المحتلة/سما/

كشفت اذاعة جيش الاحتلال الاسرائيلي عن ان التقديرات الامنية تستبعد تصعيد الاوضاع بالضفة على خلفية اقتحام الاف المستوطنين الاقصى اليوم .
وحسب المصادر الأمنية الاسرائيلية فان غزة ستبقى بعيدة عن مشهد التصعيد مشيرة الى ان العملية الاخيرة ضد الجهاد الاسلامي في القطاع ردعت باقي الفصائل بما فيها حماس .
وقالت  الاذاعة ان الجيش الاسرائيلي يستعد لعملية عسكرية كبرى ضد الجهاد الاسلامي في شمال الضفة الغربية وخاصة في منطقة جنين ومخيمها موضحة بان سرايا القدس اعادت تنظيم مقاتليها وتزويدهم باسلحة مختلفة خلال الاسبوعين الماضيين في ظل تردد السلطة الفلسطينية عن الدخول الى المخيم وتجريد المقاتلين من اسلحتهم .
 

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