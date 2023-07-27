الجهاد تدين حادثة وفاة المواطن "أبو قوطة" : محاسبة الفاعلين وعدم مضاعفة معاناة الناس

غزة / سما/

ادانت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الخميس حادثة وفاة المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس.

وقالت الحركة في بيان صحفي وصل "سما":" ببالغ مشاعر الحزن والألم تتقدم حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، بخالص التعازي لعموم عائلة أبو قوطة ولذوي الفقيد المرحوم شادي عطية عبد الحميد أبو قوطه الذي توفي إثر الحادث الأليم والمؤسف الذي يعبر عن عدم المسؤولية والاستهتار الفظ خلال قيام موظفي البلدية بتنفيذ الاجراءات في محافظة خانيونس".

وأضافت:" إننا نعرب عن إدانتنا واستنكارنا لهذا الحدث الذي أودى بحياة المواطن / شادي أبو قوطه، ونطالب بمحاسبة كافة المتسببين بهذا الحادث المأساوي الأليم، فالمحاسبة والعقاب هنا أشد رادع وأهم ضمان لعدم تكرار مثل هذه الحوادث التي تمس أرواح الناس وممتلكاتهم وأرزاقهم".

ودعت الجهاد البلديات ومختلف الدوائر والأجهزة الحكومية إلى مراعاة ظروف المواطنين وأحوالهم وإلى الرفق بالناس أثناء تأدية مهام عملهم، وعدم مضاعفة معاناة المواطنين الناجمة عن الحصار والعدوان.

كما دعت الله أن يتغمد الفقيد شادي أبو قوطه بواسع رحمته ومغفرته وأن ينزله منازل الشهداء والصالحين، وأن يأجر أهله وذويه خيراً في هذا المصاب الأليم الذي أصاب كل أهلنا وأبناء شعبنا في خانيونس وعموم قطاع غزة المحاصر.

وتوفي المواطن شادي أبو قوطة في منطقة جورة العقاد بخانيونس إثر سقوط حائط عليه ضمن حملة إزالة تعديات من بلدية خانيونس، أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط المنزل ، حيث حاول المواطن الوقوف لمنع الجرافات من العمل إلا أن سائق الجرافة لم يكترث.