عائلة ابو قوطة تحمل بلدية خان يونس مسؤولية قتل ابنها

غزة / سما/

نعت عشيرة السطرية- عائلة أبو قوطة في الوطن والخارج ابنها شادي عطية عبدالحميد أبو قوطة والذي قتل على يد بلدية خانيونس وشرطتها ، وذلك بهدم الجدار الخارجي لمنزله عليه

وقالت في بيان لها :"حيث قام سائق الجرافة وبمرافقة عنصرين من شرطة البلدية بالبدء في عملية الهدم؛ وأثناء ذلك تم دفع ابننا المغدور من الشرطة وإسقاطه على الأرض وإكمال الهدم عليه.

علماً بأنه يوجد قضية لدى المحكمة رقم (١٠٣٨- ٢٠٢٣) بتاريخ (٣-٧-٢٠٢٣) بعدم الإزالة".

وحملت المسؤولية الكاملة إلى بلدية خانيونس المسؤول المباشر عن هذا المشروع اضافة الى سائق الجرافة بصفته الوظيفية والعائلية وهو معلوم لدينا وعنصرا الشرطة المرافقان للجرافة.

وأشارت الى انها تفاجأت بقيام الجهات الأمنية باستدعاء واعتقال عدد من أبناء العشيرة دون أدنى حق وبدون مبرر بدلاً من مواساتها في مصابها الجلل وتحمل مسؤولية الحدث.

ودعت جميع الجهات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها حفاظا على السلم الأهلي والمجتمعي.