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النيابة العامة بغزة :سنتخذ الاجراءات بحق كل من له علاقة بحادث خان يونس

الخميس 27 يوليو 2023 02:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
النيابة العامة بغزة :سنتخذ الاجراءات بحق كل من له علاقة بحادث خان يونس



غزة / سما /

أكدت النيابة العامة في غزة انها باشرت تحقيقاتها فور تلقي بلاغ وفاة المواطن/ شادي أبو قوطة، البالغ من العمر 48 عاما، أثناء قيام بلدية خانيونس بإزالة تعديات لفتح شارع في منطقة جورة العقاد بخان يونس

وأوضحت انها أجرت وما زالت العديد من الإجراءات بإشراف مباشر من النائب العام، إذ تم عرض المتوفى على دائرة الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة، وتدوين أقوال شهود الواقعة وتكليف المباحث العامة والأدلة الجنائية لإجراء التحريات والفحوصات الفنية، كما تم توقيف صاحب المركبة "الجرافة" وجارِ استكمال التحقيقات مع آخرين ممن أشرفوا على أعمال الإزالة.

وأكدت النيابة العامة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية الكاملة بحق كل من يثبت مسؤوليته الجزائية عن الحادث.

#النيابة العامة #خان يونس

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