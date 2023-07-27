(محدث) إصابات بالاختناق وإحراق مركبة في هجوم لمستوطنين على عصيرة القبلية جنوب نابلس

نابلس / سما /

أصيب 15 مواطنا بالاختناق بالغاز السام اليوم الخميس، خلال تصدي المواطنين لهجوم للمستوطنين على قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس.

وقال رئيس المجلس القروي حافظ صالح ، إن مستوطنين من مستوطنة "يتسهار"، هاجموا المزارعين في المنطقة الجنوبية من القرية بعد انتهاء فعالية لاستصلاح الأراضي بالتعاون مع الصليب الأحمر في منطقة مصنفة "ب".

وأضاف أن المستوطنين هاجموا المنازل وأحرقوا مركبة في المنطقة تحت حماية جيش الاحتلال، وأن الأهالي تصدوا لهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات أطلق خلالها الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع، أسفرت عن إصابة 15 مواطنا بالاختناق.