نقابة المهن السينمائية المصرية تنعى الشاعر شوقي حجاب

وكالات / سما /

نعي نقيب السينمائيين وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية المخرج الشاعر الكبير شوقي حجاب وتقام صلاة الجنازة اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بمسجد الشرطة الشيخ زايد ثم إلى مقابر الأسرة بالوفاء والأمل في مدينة نصر والعزاء يوم الخميس بمسجد الحامدية الشاذلية في المهندسين.

رحل عن عالمنا اليوم، الشاعر الكبير شوقى حجاب، عن عمر ناهز الـ77 عاماً، بعد صراع مع المرض وتعرض الشاعر الكبير شوقي حجاب خلال الفترة الأخيرة إلى أزمة صحية، اضطرته للبقاء فى غرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات القاهرة، إلى أن وافته المنية.

ولد شوقي حجاب، في 7 أغسطس 1946، وهو شاعر ومخرج مصري، ولد في المطرية - الدقهلية، تربى في كنف أب أزهري كان يكتب الشعر ويقتني الكتب ويعشق الثقافة، وأم متعلمة تقرأ وتمتلك خيالاً خصباً وتراثاً من الأمثلة الشعبية والحواديت والحكايات.

تعلم شوقي حجاب عروض الشعر على يد والده وتعرف على مكتبته، وقد ساعده على الاتجاه لكتابة الشعر كل من أبيه وأخيه الأكبر الشاعر المعروف سيد حجاب، ورغم كتابته الشعر والأغنية للكبار، إلا أن الكتابة للطفل لها النصيب الأكبر في اهتماماته، وتميز إبداعه في مجال البرامج والدراما التلفزيونية وكذلك في مسرح الطفل، درس أيضا الاخراج بمعهد السينما ومارسه.

كتب شوقي حجاب معظم أغانيه من الفلكلور الشعبي وكان من أوائل من أبدعوا للأطفال في التليفزيون المصرى، وبتكر شخصية "بقلظ" مع كل من الراحلة سلوى حجازي والإعلامية نجوى إبراهيم، وأيضًا شخصية "كوكي كاك".

تألق في هذا المجال وجرى تكريمه في مهرجان القاهرة الدولي لسينما الأطفال، كما كتب العديد من الأغاني للأطفال منها أغاني مسلسل "سكر وبنجر"، وأغاني فيلم "العاشقة".

حصل شوقي حجاب على جائزة الدولة التقديرية في الآداب في 2021، وفي عام 2019 وضمن مشروع لإصدار عدد من أعماله الشعرية، أصدر الشاعر شوقي حجاب ديوانين ضمن "مسدسات شوقي حجاب" في دورة اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، والديوانين هما "هيلا حب وغرام" و"ناس من زمن تاني"، وصدرا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.