استقالة رئيس بلدية خانيونس ومجلسه عقب حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

غزة/ سما /

أعلن رئيس بلدية خانيونس استقالته مع المجلس البلدي، اليوم الخميس، عقب حادثة وفاة مواطن أثناء إزالة طواقم البلدية لتعديات في المدينة.

وقال رئيس البلدية علاء الدين البطة: "تحملاً للمسئولية أمام هذا الحادث الأليم أعلن استقالتي واستقالة المجلس البلدي لبلدية خانيونس".

وأضاف: "يتقدم رئيس بلدية خانيونس والمجلس البلدي بخالص العزاء والمواساة لأهلنا الكرام آل قوطة بوفاة المغفور له بإذن الله المواطن: شادي عطية أبو قوطة الذي قضى نحبه أثناء قيام طواقم البلدية بإزالة تعديات على الشارع العام".

وأصدرت لجنة متابعة العمل الحكومي بغزة، اليوم الخميس، بيانًا صحفيًا حول حادثة وفاة المواطن شادي عطية قوطة (48 عامًا)، خلال قيام طواقم بلدية خان يونس بأعمال فتح شارع رقم (1200) المعروف بشارع البيارة.

وقالت في بيانها: "وفي إطار متابعة لجنة العمل الحكومي للحدث منذ اللحظة الأولى، فإننا نتوجه ابتداءً بالتعزية الحارة لذوي الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع الرحمة وعظيم المغفرة".

وأكدت على أنها تقف عند مسؤولياتها في متابعة الحدث وإحقاق الحق، عبر تشكيل لجنة تحقيق في الحادث من الجهات ذات العلاقة، على أن تختتم أعمالها وترفع توصياتها خلال 72 ساعة.

ونوهت إلى أنه سيتم تكليف وزارة الحكم المحلي بتشكيل لجنة لتسيير أعمال البلدية لحين انتهاء التحقيق.