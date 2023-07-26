أيرلندي ينقل جثة عمه المتوفى إلى مكتب بريد لصرف معاشه

وكالات / سما /

فى واقعة غريبة من نوعها، سُجن رجل إيرلندى بعدما نقل جثة عمه بعد وفاته إلى مكتب بريد فى محاولة للمطالبة بمعاشه التقاعدى البالغ 246 يورو أي ما يعادل قرابة 213 جنيهًا إسترلينيًا، وحسب ما نشره موقع "ديلى ميل"، اعترف ديكلان هوجنى، 40 عامًا، من بولرتون فى كارلو، بالذنب والخداع بعد أن أخذ بيدار دويل، 66 عامًا، إلى مكتب بريد هوسى، فى 21 يناير من العام الماضى، لصرف معاشه التقاعدى بينما كان متوفيًا.

كما اعترف جاريث كوكلى، 38 عامًا، من جون سوينى بارك، فى كارلو، بنفس الجريمة، وذلك بعدما التقطت الكاميرات الثنائى وهما يسحبا السيد دويل على طول الشارع إلى مكتب البريد، قبل أن يشق طريقهما إلى المنضدة الأمامية لصرف المعاش، وفقًا لتقرير دبلن لايف.

وقالت الشرطة إن "هوجنى" أظهر بطاقة الرعاية الاجتماعية الخاصة بالراحل دويل فى محاولة لتحصيل المعاش، بينما وضع عمه على الباب، وتم اكتشاف وفاة السيد دويل فى وقت لاحق داخل مكتب البريد.

وحسب التقرير فى جلسة النطق بالحكم، قال القاضى يوجين أوكيلى، إن الثنائى كانا يتجاهلان كرامة ورفاهية رجل يحتضر، وتخليا عنه حرفياً على أرضية مكتب البريد، حسبما ذكرت صحيفة ديلى ستار.

حكم على كل من هونى وكواكلى بالسجن لمدة عامين ونصف مع تعليق الأشهر الستة الأخيرة، وفى بيان، قالت نويلين داولينج، شقيقة بيد دويل، وهى أيضًا عمة هوجنى، إن الأسرة أصيبت بالحزن بسبب ثنائى حولا مشهد الوفاة إلى مشهد مروّع وسُلبت كرامته منه.