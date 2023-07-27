  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

جمهورية جنوب إفريقيا تنوي إرسال رائدتين إلى محطة الفضاء الدولية

الخميس 27 يوليو 2023 01:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
جمهورية جنوب إفريقيا تنوي إرسال رائدتين إلى محطة الفضاء الدولية



وكالات / سما /

أعلن المدير التنفيذي لوكالة الفضاء في جنوب إفريقيا همبولاني موداو أن جمهورية جنوب إفريقيا تريد إرسال بعثة تصم رائدتي فضاء إلى محطة الفضاء الدولية.

وقال في أثناء لقائه بمدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف:" ننوي إرسال امرأتيْن إفريقيتيْن إلى محطة الفضاء الدولية في الأعوام القادمة".

يذكر أن روسيا تخطط لأن ترسل في مارس المقبل إلى محطة الفضاء الدولية رائدة فضاء بيلاروسية.

هذا وقد افتتح في 23 يوليو في جنوب إفريقيا المجمع البصري الإلكتروني الروسي لمراقبة النفايات الفضائية.

وأشار مدير عام مؤسسة "روس كوسموس" الفضائية الروسية يوري بوريسوف في كلمة ألقاها في مراسم افتتاح المجمع الروسي إلى أن الارتفاع السريع لعدد الدول المشاركة في العمل الفضائي وزيادة عدد الأقمار الصناعية في مدار الأرض، بما في ذلك المجموعة الفضائية المتعددة الأقمار الصناعية، يؤدي إلى زيادة أخطار وقوع حوادث فضائية. وفي مثل هذه الظروف من المهم توسيع شبكة محطات مراقبة الفضاء، لا سيما باستخدام مجمعات كهذه".

وقد تم إنشاء المجمع في إطار الاتفاقية الموقعة بين وكالتي الفضاء الروسية والإفريقية الجنوبية، وبمقدوره اكتشاف النفايات الفضائية على ارتفاعات من 120 كيلومترا إلى 40000 كيلومتر وتحديد إحداثياتها ومقارنتها بقاعدة البيانات.

وأضاف المسؤول الفضائي الروسي أن فريقا من الأخصائيين الروس قد وصل يوم 23 يوليو إلى جنوب إفريقيا للبدء في تدريب فريق العمل من إفريقيا الجنوبية والذي سيستثمر المجمع.

يذكر أن المجمع المذكور أصبح المركز الثاني من أصل 4 مجمعات بصرية إلكترونية. وقد تم إنشاء المجمع الأول في البرازيل.

#جمهورية جنوب إفريقيا #محطة الفضاء الدولية

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

أسعار صرف العملات

جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

جنرال إسرائيلي: الوضع غريب وخطير جداً وما يحصل لم نشهده من قبل

الأخبار الرئيسية

img-20230727-wa0002-1690447883-jpg-1690447883.wm

استقالة رئيس بلدية خانيونس ومجلسه عقب حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

image_processing20230727-589406-34gn9n

وفاة مواطن خلال حملة لإزالة التعديات بخانيونس

استهداف مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين بصاروخ "قسام 1" وجيش الاحتلال يحقق

غفير

المتطرف بن غفير يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى بذكرى "خراب الهيكل"

جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية