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السعودية: تقر إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي مقره "الرياض"

الخميس 27 يوليو 2023 01:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
السعودية: تقر إنشاء مركز للذكاء الاصطناعي مقره "الرياض"



وكالات / سما /

أقرّ مجلس الوزراء السعودي، في جلسته التي عقدت الثلاثاء، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس، إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي" يكون مقره في مدينة الرياض. ويسعى المركز إلى تعزيز الممارسات السليمة في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي ودعم مبادرات تنمية البحث والتطوير والابتكار على المستوى الوطني والدولي، وضمان الاستخدام الأخلاقي والمسؤول للذكاء الاصطناعي.

ويأتي إنشاء المركز، في إطار جملة من الخطوات والتشريعات التي اتخذتها السعودية لتعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي والحلول الرقمية، ووضع السعودية في مصاف الدول المؤثرة والرائدة في تقديم خدمات رقمية وخيارات تقنية متقدمة.

من جانبه، قال الدكتور عبد الله الغامدي، رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا"، إن "المركز سيعزز من دور المملكة إقليمياً ودولياً في المجال بما يضمن تعزيز الجهود البحثية، وتحقيق الاستخدام المسؤول لتطبيقات الذكاء الاصطناعي".

وفي سبتمبر /أيلول، عام 2022 ،أطلقت السعودية، مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أعدتها "سدايا"، وحثّت عموم المهتمين للاطلاع عليها لتسهيل التطبيق العملي للأخلاقيات.

#الرياض #السعودية #الذكاء الاصطناعي

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