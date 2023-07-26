موعد جديد لمباريات كأس قطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت لجنة المسابقات في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن تغيير موعد انطلاق مباريات بطولة كأس غزة "الراحل إبراهيم أبو سليم".



وأكدت لجنة المسابقات أن المباريات ستنطلق الساعة الخامسة عصرا بدءا من دور الـ16, وذلك بدلا من الخامسة والنصف كما كانت لقاءات دور الـ32.



ومن المقرر أن تنطلق منافسات دور الـ16, السبت القادم بلقاء غزة الرياضي مع شباب جباليا, وخدمات خانيونس مع بيت حانون الرياضي, وأهلي النصيرات مع الهلال.



أما الأحد, فيلعب اتحاد الشجاعية مع بيت حانون الأهلي, وشباب رفح مع الأهلي الفلسطيني, فيما يشهد الاثنين مواجهات خدمات الشاطئ مع خدمات رفح, والصداقة مع المجمع الإسلامي, وخدمات البريج مع اتحاد خانيونس.