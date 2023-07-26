3 أندية تتصدر ترتيب دوري الطاولة في غزة

غزة / سما /

أسفرت نتائج الأسبوع الثامن من دوري الدرجة الممتازة لكرة الطاولة في قطاع غزة, عن تصدر 3 أندية لجدول الترتيب.



وتفوق شباب خانيونس على غزة الرياضي (3-1), فيما انتصر المجمع الإسلامي على اليرموك (3-0), والكرامة على خدمات رفح (3-1), وشباب كندا على شباب البريج (3-2).



بينما ستجري مباراتا خدمات المغازي مع الصداقة، وشباب كندا مع الجزيرة, يوم الثلاثاء الأول من أغسطس القادم.



وبهذه النتائج, تصدر شباب خانيونس والمجمع الإسلامي وغزة الرياضي, جدول الترتيب برصيد 14 نقطة, إذ لعب الأول والثاني 7 مباريات, فيما خاض الثالث 8 لقاءات.



وبحسب النظام, فإن الفريق الفائز في أي مباراة يحصل على نقطتين, والخاسر نقطة, بينما لا يتم احتساب أي نقطة للمنسحب.



