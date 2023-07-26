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الفدائي في مجموعة متوازنة في تصفيات كأس العالم 2026

الخميس 27 يوليو 2023 01:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الفدائي في مجموعة متوازنة في تصفيات كأس العالم 2026



رام الله / سما /

استضافت العاصمة الماليزية كوالامبور اليوم حدث هام لجميع منتخبات القارة الصفراء، حيث تقام قرعة تصفيات كأس العالم 2026 لقارة آسيا للدورين الأول والثاني.

أسفرت قرعة تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2026, عن وقوع منتخبنا الوطني الفلسطيني في المجموعة التاسعة.

لم تقتصر هذه التصفيات على التأهل لمونديال الولايات المتحدة القادم، بل أيضًا هي مؤهلة لكأس آسيا 2027، والتي ستقام في المملكة العربية السعودية.

كانت عدد مقاعد القارة الصفراء في البطولة الأهم على مستوى كرة القدم 4 مقاعد ونصف، لكن المنتخبات المشاركة من آسيا في كأس العالم 2026 سيصل عددها إلى 8 مقاعد مباشرة ونصف مقعد يتم التنافس عليه من خلال الملحق القاري، وذلك لزيادة عدد المنتخبات المشاركة بشكلٍ عام إلى 48 منتخبًا.

 

موعد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 آسيا

 

موعد تصفيات كأس العالم 2026 آسيا هو التوقف الدولي في أكتوبر 2023، وستلعب خلاله مباريات الدور الأول، أما الدور الثاني والمؤهل أيضًا لكأس آسيا 2027، فينطلق في 16 نوفمبر 2023 وينتهي في 11 يونيو 2024.

 

 

#الفدائي #كأس العالم

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