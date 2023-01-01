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أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد المقنع أمام اليونايتد

الخميس 27 يوليو 2023 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
أنشيلوتي يعلق على فوز ريال مدريد المقنع أمام اليونايتد



وكالات / سما /

عبر الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الإسباني عن رضاه التام على مستوى فريقه أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي، مشيراً إلى أن الريال أصبح كامل الأوصاف.

ونجح فريق ريال مدريد في تحقيق الفوز على منافسه مانشستر يونايتد الإنجليزي ودياً بهدفين نظيفين خلال استعدادات الفريقين للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وتحدث كارلو أنشيلوتي حسب صحيفة “ماركا” الإسبانية قائلاً “لقد كانت مباراة جيدة، لعبنا بشكلٍ جيد، خاصةً في الشوط الأول”.

وأضاف “لقد دافعنا بشكلٍ أفضل من المباراة الأولى. في الشوط الثاني ظهرنا بطريقة جيدة، لقد غادرنا الملعب ونحن راضين عن مستوانا”.

وتابع “الفريق جيد للغاية، أنا سعيد بما يقدمه. نحن كاملون الآن مع الأربع صفقات الجديدة”.

وأكمل “فران جارسيا يعمل بشكلٍ جيد للغاية، وشكل ثنائية جيدة مع فينيسيوس جونيور. أنا سعيد حقاً بما يقدمه الجميع”.

الجدير بالذكر أن ريال مدريد سيواجه ودياً غريمه التقليدي برشلونة الإسباني فجر يوم الأحد المقبل، وبعدها سيلعب المرينجي أمام يوفنتوس الإيطالي فجر يوم الخميس الموافق الثالث من شهر أغسطس القادم.

#كارلو أنشيلوتي #مانشستر يونايتد #ريال مدريد

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