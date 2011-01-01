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إيسكو ينتقل للعب مع ريال بيتيس

الخميس 27 يوليو 2023 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيسكو ينتقل للعب مع ريال بيتيس



وكالات / سما /

أعلن نادي ريال بيتيس الإسباني عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن لاعب الوسط الدولي إيسكو وقع معه عقدًا لمدة عام واحد في صفقة انتقال حر.

وأنهى لاعب ريال مدريد السابق البالغ من العمر 31 عامًا عقده مع إشبيلية الجار اللدود لريال بيتيس، في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعد انضمامه إلى صفوفه قبل ثلاثة أشهر.

وأمضى إيسكو الذي خاض 38 مباراة دولية (سجل 12 هدفًا)، تسعة مواسم بألوان ريال مدريد بعدما دافع عن ألوان ملقا من 2011 إلى 2013.

وكتب النادي الأندلسي في بيان على حسابه "ريال بيتيس قام بدمج إيسكو ألاركون في صفوفه. وقع لاعب كرة القدم ’ملاغوينو’ (من ملقا) مع النادي الأخضر والأبيض حتى عام 2024".

وجاء تعاقد ريال بيتيس مع إيسكو بعد يومين على رحيل لاعب وسط سيرخيو كاناليس (32 عاما) إلى صفوف رايادوس دي مونتيري المكسيكي.

وأنهى ريال بيتيس الموسم الماضي في المركز السادس في الدوري الإسباني وسيلعب في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" الموسم المقبل.

ولعب إيسكو 19 مباراة مع إشبيلية وسجل هدفا في مرمى إف سي كوبنهاغن الدانماركي في دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.

#إيسكو #ريال بيتيس #ريال مدريد

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