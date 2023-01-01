أليكسيس سانشيز على أعتاب العودة للدوري الإنجليزي

وكالات / سما /

أصبح النجم التشيلي أليكسيس سانشيز على أعتاب العودة لمُسابقة الدوري الإنجليزي من جديد بعد تجربتيه السابقتين مع أرسنال ومانشستر يونايتد.

وأنهى سانشيز علاقته بنادي مارسيليا الفرنسي، وأصبح حالياً لاعباً حُراً للتفاوض بشأن خطوته الجديدة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة ذا صن البريطانية نقلاً عن مصادر تشيلية فإن سانشيز يميل للمُوافقة على عرض نادي نوتينجهام فورست.

ويبرز اسم سانشيز على رادار عملاقي الدوري التركي جالاطاسراي وبيشكتاش مع راتب مُقترح قدره 45 ألف باوند في الأسبوع.

وسيدرس النجم التشيلي العروض المُقدمة على طاولته من أجل حسم مصير مُستقبله خلال الأيام المُقبلة تحضيراً للموسم الجديد.

ويبلغ سانشيز من العُمر 34 سنة، ويجيد اللعب في مركز قلب الهجوم، وسبق له اللعب لأندية أودينيزي وإنترميلان في إيطاليا، وريفربليت الأرجنتيني، وبرشلونة في إسبانيا، ومانشستر يونايتد وأرسنال في إنجلترا، وكولو كولو التشيلي.

ويملك سانشيز في رصيده 154 مُباراة في الدوري الإنجليزي المُمتاز، سجل فيهم 63 هدفاً، وصنع 33 هدفاً لزملائه.

وحقق العديد من الإنجازات في مسيرته أبرزها تحقيق لقب كوبا أمريكا مرتين مع مُنتخب تشيلي.