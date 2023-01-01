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باريس سان جيرمان يقرر الخضوع لرغبات مبابي

الخميس 27 يوليو 2023 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
باريس سان جيرمان يقرر الخضوع لرغبات مبابي



وكالات / سما /

أكد رامون ألفاريز الصحفي في “راديو ماركا” على اقتراب كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي كثيراً من الانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وكان كيليان مبابي قد رفض العرض المغري من جانب الهلال السعودي بضمه لمدة موسم واحد براتب سنوي قد يصل إلى أكثر من 700 مليون يورو.

ويبدو أن رغبة كيليان مبابي الأولى والأخيرة هي الانتقال إلى ريال مدريد وليس أي شيء آخر، أو الانتظار مع باريس سان جيرمان حتى موعد انتهاء عقده في الصيف المقبل وبعدها الانضمام للمرينجي.

وأشار الصحفي رامون ألفاريز إلى أن خطة مبابي هي البقاء مع باريس أو الذهاب إلى ريال مدريد، وإدارة باريس تعلم ذلك جيداً، لهذا السبب هم أمام خيار واحد وهو التفاوض مع الريال من أجل بيع مبابي هذا الصيف.

وأكمل الصحفي “باريس سان جيرمان قرر قبول شروط مبابي. الآن لدى كيليان كل شيء لينضم لمدريد هذا الصيف”.

#باريس سان جيرمان #كيليان مبابي

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