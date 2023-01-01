  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. أرسنال يصعق برشلونة بخماسية ودياً

الخميس 27 يوليو 2023 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. أرسنال يصعق برشلونة بخماسية ودياً



وكالات / سما /

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصاراً كبيراً على منافسه برشلونة الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وظهر فريق أرسنال بصورة طيبة للغاية أمام برشلونة الذي حاول مجاراة الجانرز، ولكن أبناء المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي باب التسجيل لبرشلونة بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ليرد عليه أرسنال بهدف سريع بالدقيقة 13 عبر نجمه بوكايو ساكا.

ويعود برشلونة لتسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي رافينيا بالدقيقة 34، ليرد أيضاً أرسنال بهدف قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين عن طريق الوافد الجديد كاي هافيرتز.

وفي الدقيقة 55، نجح تروسارد في تسجيل هدف التقدم للجانرز بالدقيقة 55، ويعود نفس اللاعب لإحراز الهدف الرابع لأرسنال بالدقيقة 78.

وحاول برشلونة العودة للمباراة بتسجيل هدفه الثالث عن طريق فيران توريس بالدقيقة 88، ولكن أرسنال أنهى آمال البرسا بهدف خامس بالدقيقة 89 عن طريق فييرا.

#أرسنال #برشلونة

الأكثر قراءة اليوم

وفاة مواطن خلال حملة لإزالة التعديات بخانيونس

استقالة رئيس بلدية خانيونس ومجلسه عقب حادثة وفاة المواطن أبو قوطة

ارتفاع في سعر صرف الدولار

مدير البورصة الاسرائيلية: الدولة ستكون عرضة لازمة مالية حادة قريبا

عائلة ابو قوطة تحمل بلدية خان يونس مسؤولية قتل ابنها

مصرع شابين غرقا قبالة سواحل جنوب قطاع غزة

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

الأخبار الرئيسية

غالنت

يديعوت : غالانت يسعى لحكومة وحدة تضم غانتس ولبيد بدون سموتريتش وبن غفير

20230728090903

"الاستخبارات الإسرائيلية" لنتنياهو: تراجع الردع وارتفاع احتمالات الحرب بسبب إضعاف القضاء

بايدن يوفد كبير مستشاريه لإجراء محادثات مع بن سلمان بشأن التطبيع مع إسرائيل

20230727113453

"مراوغة مزدوجة": إسرائيل تقدم ردها لـ"العدل الدولية" بشأن احتلال أراض فلسطينية

الاحتلال يستبعد تصعيدًا في الاوضاع على خلفية اقتحام الاف المستوطنين الاقصى

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية