فيديو.. أرسنال يصعق برشلونة بخماسية ودياً

وكالات / سما /

حقق فريق أرسنال الإنجليزي انتصاراً كبيراً على منافسه برشلونة الإسباني بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في المباراة الودية التي جمعت الفريقين استعداداً للموسم الكروي الجديد 2023 – 2024.

وظهر فريق أرسنال بصورة طيبة للغاية أمام برشلونة الذي حاول مجاراة الجانرز، ولكن أبناء المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا نجحوا في تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة.

وافتتح البولندي روبرت ليفاندوفسكي باب التسجيل لبرشلونة بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، ليرد عليه أرسنال بهدف سريع بالدقيقة 13 عبر نجمه بوكايو ساكا.

ويعود برشلونة لتسجيل هدف التقدم عن طريق البرازيلي رافينيا بالدقيقة 34، ليرد أيضاً أرسنال بهدف قبل انتهاء الشوط الأول بدقيقتين عن طريق الوافد الجديد كاي هافيرتز.

وفي الدقيقة 55، نجح تروسارد في تسجيل هدف التقدم للجانرز بالدقيقة 55، ويعود نفس اللاعب لإحراز الهدف الرابع لأرسنال بالدقيقة 78.

وحاول برشلونة العودة للمباراة بتسجيل هدفه الثالث عن طريق فيران توريس بالدقيقة 88، ولكن أرسنال أنهى آمال البرسا بهدف خامس بالدقيقة 89 عن طريق فييرا.