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الخارجية: الفشل في توفير الحماية الدولية لشعبنا يشجع الاحتلال على ارتكاب المزيد من الجرائم

الخميس 27 يوليو 2023 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

أدانت وزارة الخارجية والمغتربين جريمة إعدام الطفل فارس أبو سمرة (14 عاما) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة قلقيلية الليلة الماضية.

واعتبرت الخارجية، أن هذه الجريمة هي جريمة حرب، وجريمة ضد الإنسانية، تضاف إلى جرائم القتل خارج القانون التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا بغطاء المستوى السياسي الإسرائيلي وتعليماته وموافقته، كما أنها تعبير عن مستوى الانحطاط الأخلاقي لدى جيش الاحتلال.

وأكدت أن صمت الجنائية الدولية والحماية التي توفرها بعض الدول لإفلات إسرائيل المستمر من المحاسبة والعقاب، يشجعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بأشكالها المختلفة، كما أن فشل الأمم المتحدة في توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني يوفر الغطاء لسلطات الاحتلال لاستباحة الأرض الفلسطينية والتنكيل بالمواطنين الفلسطينيين.

#وزارة الخارجية

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