الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قصرة جنوب نابلس

نابلس / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن ، بأن قوات الاحتلال تقوم بأعمال التجريف في شرق البلدة، حيث جرفت سلاسل حجرية، واقتلعت أكثر من 120 شجرة زيتون ولوزيات، مشيرا إلى أن أعمال التجريف ما زالت مستمرة -حتى إعداد الخبر-.

وأوضح أن الأراضي واقعة في المنطقة المصنفة "ج"، وأن الاحتلال سلم إخطارات بتلك الأراضي في وقت سابق يطالب أصحابها بإعادتها إلى ما كانت عليه.

وأكد حسن أن الاحتلال يستهدف المنطقة بهدف تحقيق أطماع استيطانية فيها.