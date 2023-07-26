  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يجرف أراضي زراعية في قصرة جنوب نابلس

الخميس 27 يوليو 2023 12:55 م / بتوقيت القدس +2GMT



نابلس / سما /

جرفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أراضي المواطنين في بلدة قصرة جنوب نابلس.

وأفاد الناشط بمقاومة الاستيطان في البلدة فؤاد حسن ، بأن قوات الاحتلال تقوم بأعمال التجريف في شرق البلدة، حيث جرفت سلاسل حجرية، واقتلعت أكثر من 120 شجرة زيتون ولوزيات، مشيرا إلى أن أعمال التجريف ما زالت مستمرة -حتى إعداد الخبر-.

وأوضح أن الأراضي واقعة في المنطقة المصنفة "ج"، وأن الاحتلال سلم إخطارات بتلك الأراضي في وقت سابق يطالب أصحابها بإعادتها إلى ما كانت عليه.

وأكد حسن أن الاحتلال يستهدف المنطقة بهدف تحقيق أطماع استيطانية فيها.

#نابلس #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

مصادر تكشف كواليس لقاء الرئيس عباس وهنية في أنقرة

فصيلان يهددان بمقاطعة اجتماع القاهرة

بعد 16 عاماً في مشهد الحكم والسياسة: حماس وقطاع غزة إلى أين؟! د. أحمد يوسف

أسعار صرف العملات

سرايا القدس: استطعنا من خلال الأنفاق تنفيذ عدد من الكمائن خلال معركة "بأس جنين" (فيديو)

جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد

لقاء ثلاثي يجمع أردوغان وعباس و هنية في أنقرة

الأخبار الرئيسية

image_processing20230727-589406-34gn9n

وفاة مواطن خلال حملة لإزالة التعديات بخانيونس

استهداف مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين بصاروخ "قسام 1" وجيش الاحتلال يحقق

غفير

المتطرف بن غفير يقود اقتحامات المستوطنين للأقصى بذكرى "خراب الهيكل"

جيش الاحتلال يعترف بفشل الهجوم على جنين ويحضر لعمل عسكري جديد

photo_2023-07-26_22-34-49

استشهاد طفل برصاص الاحتلال في قلقيلية

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية