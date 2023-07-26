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الأهالي يحملون البلدية المسؤولية

وفاة مواطن خلال حملة لإزالة التعديات بخانيونس

الخميس 27 يوليو 2023 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة مواطن خلال حملة لإزالة التعديات بخانيونس



غزة/ سما /

توفي المواطن شادي أبو قوطة (48 عامًا)، اليوم الخميس، جراء سقوط حائط عليه خلال قيام بلدية خانيونس بتنفيذ حملة لإزالة "التعديات" جنوب قطاع غزة.

    

وبحسب صحيفة القدس المحلية، فإنّ المواطن أبو قوطة توفي أثناء عمل الجرافة قرب السور الذي يحيط بمنزله في منطقة جورة العقاد، حيث حاول المواطن منع الجرافة من هدم السور واعتراض طريقها، إلّا أنّ سائق الجرافة لم يكترث.

    

واتهمت عائلة أبو قوطة بلدية خانيونس بالتسبب بوفاة ابنها.

واشعل شبان غاضبون الاطارات واغلقوا طرقات بمنطقة جورة العقاد وعمارة جاسر بخان يونس بعد وفاة المواطن محملين البلدية المسؤولية عما جرى.

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