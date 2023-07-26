يديعوت : بعد مرور 3 أسابيع على العملية.. جنين ترفع رأسها

أطلس للدراسات / ترجمة: فاتن أيوب

لقد مضى أكثر من 20 يومًا على نشاط الجيش الإسرائيلي في مخيم اللاجئين جنين، ويبدو فعليًا أنه يجب العودة لهناك مرة أخرى. وصل ل ynet أن مسؤولون في المنظومة الأمنية قد رصدوا أن المسلحين الفلسطينيين في مخيم اللاجئين يحاولون إعادة ترميم الدمار الذي حلّ نتيجة عملية الجيش هناك، مع التأكيد على البنى التحتية، إنتاج عبوات ناسفة متعددة القوى ودفنها وجمع معدات قتال مجددًا.

بعد لحظات من خروج آخر جرافة للجيش الإسرائيلي من مخيم اللاجئين في جنين في بداية الشهر، وصل أفراد السلطة الفلسطينية وبدأوا عملية حكم. وكان هذا، كما اتضح في وقت لاحق، جزءًا من أهداف العملية بالنسبة للجيش الإسرائيلي. لقد اعتقلت الأجهزة الأمنية عشرات النشطاء في مخيم اللاجئين وبدأوا بإظهار حكم وفرض النظام العام في شوارع المدينة.

الذروة وصلت مع زيارة رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن للمدينة، ما عزز موقف السلطة الفلسطينية الضعيف في مخيم اللاجئين. لكن بالنسبة للجيش لا يبقى كل شيء، أو يمكن أن يبقى، في أيدي الفلسطينيين. منذ العملية، لم تعمل قوات الجيش في مخيم اللاجئين. وأوضح مسؤولون أمنيون أنه إلى جانب إعادة تعزيز القوة في مخيم اللاجئين، هناك محاولة بعدم إلحاق الضرر بمحاولات السلطة الفلسطينية للعودة إلى الحكم في جنين - الأمر الذي يُمثل مصلحة أمنية إسرائيلية واضحة.

كما أوضح مسؤول أمني أن "لا يمكن احباط "الإرهاب" في عملية واحدة، يجب الدخول لجنين من أجل القيام بهذه العمليات من وقت لآخر، ولاحباط محاولات إعادة تعزيز "الإرهاب" في مخيم اللاجئين. لقد اقترب الوقت الذي سنضطر فيه إلى الدخول إلى هناك مرة أخرى". ليس المقصود أن تكون عملية مثل بيت وحديقة، بل عمليات قصيرة المدى قد تستغرق ساعتين وتكون متمركزة، مثل تلك التي حدثت في بداية الأسبوع في مخيم نور الشمس للاجئين المحاذي لطولكرم.

في غضون ذلك، بدأت نابلس أيضًا في الغليان. حيث أطلق فلسطينيون النار، ليلة الاثنين الماضي، على حافلة إسرائيلية في حوارة. بعد عمليات بحث في المكان، تم العثور على ثمانية رصاصات هناك، وانتهى الحدث بأعجوبة دون وقوع إصابات.