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غالانت يهاتف وزير الدفاع التركي ويتفقان على التعاون

الخميس 27 يوليو 2023 11:55 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غالانت يهاتف وزير الدفاع التركي ويتفقان على التعاون



القدس المحتلة / سما /

هاتف وزير الجيش الإسرائيلي، صباح الخميس، وزير الدفاع التركي ياشار غولر، في أول اتصال هاتفي بينهما.

وبحسب بيان لمكتب غالانت، فإن الجانبان ناقشا سبل تعزيز التعاون الأمني المشترك، وتعزيز العلاقات باعتبار أن ذلك مصلحة أمنية واستراتيجية مشتركة ستحسن الاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.

ووصف البيان، المحادثة بأنها جرت بروح طيبة ودافئة.

ودعا غالانت، غولر لزيارة تل أبيب قريبًا، واتفقا على عقد لقاء مشترك بينهما.

ولم يحدث قط أن تحدث أي وزير للجيش الإسرائيلي مع نظيره التركي، وتعتبر هذه أول محادثة بين وزيرين بالمجال الأمني.

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