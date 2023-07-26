فتوح يدين جريمة إعدام الشهيد الطفل أبو سمرة في قلقيلية

رام الله / سما /

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، إعدام الاحتلال الإسرائيلي الفاشي للطفل فارس أبو سمرة من مدينة قلقيلية.

وطالب فتوح في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، الأمم المتحدة بوضع إسرائيل كسلطة الاحتلال على القائمة السوداء للدول التي تنتهك حقوق الأطفال، مشددا على أن الاحتلال الفاشي ارتكب العديد من المجازر وعمليات القتل والاعتقال بحق الأطفال الفلسطينيين.

واعتبر أن الصمت الدولي وعدم وجود إرادة دولية لمساءلة إسرائيل عن جرائمها، رسالة حماية وتشجيع على المضي في انتهاكاتها لقانون حماية حقوق الأطفال، خاصة في ظل الحكومة الفاشية الحالية.

وأشار فتوح إلى أن استهداف أطفال فلسطين وقتلهم سياسة ثابتة لدى الاحتلال العنصري الفاشي، بتعليمات من أعلى المستويات السياسية والعسكرية لحكومة الاحتلال.