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وزير الإعلام اللبناني يثير جدلا بتصريح يمس السعودية

الخميس 27 يوليو 2023 11:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الإعلام اللبناني يثير جدلا بتصريح يمس السعودية



وكالات

أثار وزير الإعلام اللبناني زياد مكاري، جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتقاده في حديث تلفزيوني حرية الإعلام في "البلدان التي يديرها حاكم واحد".

وخلال مقابلة عبر قناة الجديد اللبنانية، انتقدت الإعلامية اللبنانية ميسون نويهض التي تعمل في قناة العربية السعودية، الإعلام اللبناني، مشيدة بالإعلام الخليجي، وقالت: "الإعلام الخليجي موجود في منطقة لديها رؤى.. هناك رؤى في الإمارات وفي السعودية.. وهو ما يسمح لها بالتقدم والتطور في كل المجالات.. المشكلة في لبنان أننا نعيش في المجهول ليس لدينا رؤية، ولا يوجد رئيس ولدينا علامات استفهام على وجود الدولة".

وردا على الإعلامية نويهض، قال وزير الإعلام اللبناني إنه "لا يريد الحديث عن البلد الذي تعمل فيها الإعلامية ميسون نويهض أو غيرها.. ولكن إذا كان هناك بلد مثلا فيه حاكم وحيد، وهذا الحاكم لا يمكن لأحد أن ينتقده، هل يكون هناك حرية؟".

كلام مكاري أثار جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذكّر البعض بالأزمة التي حدثت مع وزير الإعلام السابق جورج قرداحي الذي استقال على خلفية حديثه عن حرب اليمن بمواقف سابقة.

من الجدير ذكره، أن لبنان يعيش حالة فراغ على مستوى الرئاسة الأولى منذ أكتوبر 2022، وتدير حكومة تصريف أعمال شؤونه، حيث تشهد البلاد أسوأ أزمة مالية واقتصادية منذ العام 2019.

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