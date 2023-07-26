استهداف مستوطنة "رام أون" في غلاف جنين بصاروخ "قسام 1" وجيش الاحتلال يحقق

رام الله / سما /

أعلنت كتيبة العياش، صباح اليوم الخميس، عن قصف مستوطنة "رام أون" في جنين بصاروخ من طراز "قسام 1"، ردًا على جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وتدنيس مقدساتنا.

وقالت الكتيبة في بيانها: "نقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط أحمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله، ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم بإذن الله، وإنه لجهاد نصر أو استشهاد".

وإليكم نص البيان كاملًا:

بسم الله الرحمن الرحيم

قال تعالى "وَٱقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ" صدق الله العظيم

بيان صادر عن كتيبة_العياش

في إطار معركة الاعداد والتطوير المستمر وردا على جرائم هذا العدو الحاقد بحق أبناء شعبنا وتغوله في دمائنا وتدنيس مقدساتنا. تمكن مجاهدونا في كتيبة العياش بعون الله وتوفيقه من قصف مغتصبة (رام اون) في غلاف جنين بصاروخ من طراز قسام ١.

ونقول لهذا العدو الغبي أن المسجد الأقصى خط احمر لن نسمح بتجاوزه فدمائنا رخيصة في سبيله .. ونقول لهذا العدو الحاقد أن إرث العياش قادم باذن الله وإنه لجهاد نصر أو استشهاد، التطوير والإعداد مستمر.

كتيبة العياش

وفي السياق، أفادت إذاعة الجيش، بأن "الجيش الإسرائيلي يتحقق بشأن تقارير إطلاق صاروخ جديد من جنين".

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن المؤسسة الأمنية تفحص إطلاق صاروخ من جنين تجاه المستوطنات الإسرائيلية، دون الكشف عن المزيد من المعلومات..

تجدر الإشارة إلى أنه في 26 حزيران/يونيو الماضي، كشف جيش الاحتلال النقاب عن سقوط قذيفة صاروخية داخل مناطق الخط الأخضر، دون حدوث إصابات. منوهًا إلى أنها أطلقت من منطقة جنين، وانفجرت داخل الأراضي الفلسطينية دون تشكيلها أي خطر على المستوطنات.