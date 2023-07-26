إدانات لاقتحام المستوطنين بقيادة بن غفير المسجد الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أدانت جهات رسمية وفصائلية، اليوم الخميس، اقتحام المستوطنين بقيادة الوزير الإسرائيلي المتطرف ايتامار بن غفير للمسجد الأقصى.

واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، ذلك غطاءً إسرائيلياً رسمياً للاقتحامات المتواصلة ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين.

وحملت الخارجية بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة، مطالبةً بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى.

فيما اعتبرت حركة "حماس"، ذلك تصعيد خطير للحرب الدينية التي يشنها الاحتلال على القدس والمسجد الأقصى، قائلةً، "هذه الاقتحامات استفزاز لمشاعر كل شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، واستهتار من الاحتلال بالمنظومة العربية الرسمية والشعبية".

وأضاف الناطق باسم حركة "حماس" حازم قاسم، "إن شعبنا سيدافع عن هوية المسجد الأقصى مهما بلغت التضحيات، ولن يسمح للاحتلال بتمرير مخططاته في الأقصى".

بدورها، دعت الجبهة الشعبية جماهير شعبنا للتوجه غدًا الجمعة للمسجد الأقصى لحمايته من المستوطنين ومنعهم من استباحة الأقصى، مؤكدةً على أهمية وحدة الموقف الفلسطيني وتلاحمه.

كما ودعت المجتمع الدولي للخروج من دائرة التواطؤ والانحياز الأعمى للاحتلال واتخاذ موقف صريح وواضح تجاه ما يجري على الأرض.

وأكدت الشعبية على ضرورة توجيه رسائل واضحة للاحتلال الإسرائيلي بالنار وبكل أشكال المقاومة، بأنّ عدوانه على أيّ شبرٍ من أرضنا وخاصةً مدينة القدس، لن يواجه إلّا بالمقاومة المتواصلة والاشتباك المستمر.