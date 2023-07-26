رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب محمد ندى في مخيم العين بمدينة نابلس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد الشاب محمد ندى في مخيم العين والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 41 مواطنا

- اشتية: نحن وأفريقيا في خندق واحد ضد الظلم والهيمنة والاستعمار وبين فلسطين والصين شراكة إستراتيجية

- منظمة أميركية مناصرة لفلسطين تعارض دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية

- الرئيس يهنئ نظيريه المالديفي بذكرى العيد الوطني والليبيري بعيد الاستقلال

- خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي للعمل على إنهاء ضم إسرائيل للضفة المحتلة

- "أطباء بلاد حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب

- قطر وعُمان والصين تقدم مذكرات ومرافعات خطية إلى "العدل الدولية" بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين

- هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة في إسرائيل.. والائتلاف يهاجمه

* "الأيام":

- شهيد برصاص جيش الاحتلال في نابلس خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم العين

- القدس: مستوطنون يتقدمهم بن غفير يقتحمون البلدة القديمة

- مصادر إسرائيلية: لا مفر من القيام بعملية عسكرية جديدة في مخيم جنين

- أريحا: الاحتلال يهدم جزءا من مدرسة الكعابنة

- خبراء أمميون: مطلوب تدخل دولي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية

- دول عدة تسلم مرافعاتها حول الاحتلال إلى "العدل الدولية"

- "أطباء بلا حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب

- إسرائيل: هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة، والائتلاف يهاجمه

* "القدس":

- شهيد وإصابات في مخيم العين بنابلس

- هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة في إسرائيل.. والائتلاف يهاجمه

- واشنطن: لن نوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل

- الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة

- مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس بمشاركة وزراء وأعضاء "كنيست"

- كبار علماء الذرة الإسرائيليين يدرسون الاستقالة