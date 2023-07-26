تصدر استشهاد الشاب محمد ندى في مخيم العين بمدينة نابلس عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.
وفيما يلي أبرز العناوين:
* "الحياة الجديدة":
- استشهاد الشاب محمد ندى في مخيم العين والاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة تطال 41 مواطنا
- اشتية: نحن وأفريقيا في خندق واحد ضد الظلم والهيمنة والاستعمار وبين فلسطين والصين شراكة إستراتيجية
- منظمة أميركية مناصرة لفلسطين تعارض دخول إسرائيل في برنامج الإعفاء من التأشيرة الأميركية
- الرئيس يهنئ نظيريه المالديفي بذكرى العيد الوطني والليبيري بعيد الاستقلال
- خبراء أمميون يدعون المجتمع الدولي للعمل على إنهاء ضم إسرائيل للضفة المحتلة
- "أطباء بلاد حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب
- قطر وعُمان والصين تقدم مذكرات ومرافعات خطية إلى "العدل الدولية" بشأن الرأي الاستشاري حول الاحتلال الإسرائيلي المستمر لفلسطين
- هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة في إسرائيل.. والائتلاف يهاجمه
* "الأيام":
- شهيد برصاص جيش الاحتلال في نابلس خلال عملية اقتحام واسعة لمخيم العين
- القدس: مستوطنون يتقدمهم بن غفير يقتحمون البلدة القديمة
- مصادر إسرائيلية: لا مفر من القيام بعملية عسكرية جديدة في مخيم جنين
- أريحا: الاحتلال يهدم جزءا من مدرسة الكعابنة
- خبراء أمميون: مطلوب تدخل دولي لمنع ضم الأراضي الفلسطينية
- دول عدة تسلم مرافعاتها حول الاحتلال إلى "العدل الدولية"
- "أطباء بلا حدود": الإجراءات الإسرائيلية في مسافر يطا ترتقي إلى جرائم حرب
- إسرائيل: هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة، والائتلاف يهاجمه
* "القدس":
- شهيد وإصابات في مخيم العين بنابلس
- هرتسوغ يحمل نتنياهو مسؤولية وضع حل للأزمة في إسرائيل.. والائتلاف يهاجمه
- واشنطن: لن نوقف المساعدات العسكرية لإسرائيل
- الأمم المتحدة تعتمد قرارا يدين جميع أعمال العنف ضد الكتب المقدسة
- مسيرة استفزازية للمستوطنين في القدس بمشاركة وزراء وأعضاء "كنيست"
- كبار علماء الذرة الإسرائيليين يدرسون الاستقالة