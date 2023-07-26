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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 27 يوليو 2023 08:34 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات في أوساط المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية، والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات، اعتقلت محمد فتحي شحادة، من مخيم العروب شمال الخليل، فيما اعتقلت أحمد أبو عوض من مخيم الفوار إلى الجنوب من المدينة، ويوسف ربعي من دورا.

فيما اعتقل المحرر سامي أبو عطا من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وفي بلدة الرام بالقدس المحتلة، اعتقل مجموعة من الشبان عرف منهم، شادي أبو غربية، معتصم الشوامرة، محمد الشوامرة، عبدالرحمن محيسن، محمد ادريس، يزن ادريس.

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