وفاة أخ رئيس الإمارات ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان

ّأبوظبي/سما/

نعى الرئيس الإماراتي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، أخاه الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبو ظبي الذي وافته المنية اليوم الخميس.

وفاة أخ رئيس الإمارات ممثل حاكم أبوظبي الشيخ سعيد بن زايد آل نهيانالديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة حصة بنت عبدالله بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود

وأصدر ديوان الرئاسة بيان النعي الآتي:

"بسم الله الرحمن الرحيم .. بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره .. ينعي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخاه المغفور له سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبوظبي، الذي انتقل إلى جوار ربه اليوم".

وأعلن ديوان الرئاسة الحداد الرسمي وتنكيس الأعلام لمدة 3 أيام اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 27 يوليو، وينتهي بنهاية يوم السبت الموافق 29 يوليو.

وكان ديوان الرئاسة في الإمارات قد أعلن، يوم السبت، أن الشيخ الراحل سعيد بن زايد آل نهيان "يمر بوعكة صحية"، دون تقديم تفاصيل إضافية.