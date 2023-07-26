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إصابة صحفي برصاص الاحتلال في رام الله

الخميس 27 يوليو 2023 12:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة صحفي برصاص الاحتلال في رام الله



رام الله/سما/

أصيب صحفي برصاص الاحتلال، مساء اليوم الأربعاء، خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي حي الطيرة في مدينة رام الله.

وأفادت قناة عودة الفضائية بإصابة مراسلها يوسف شحادة برصاص الاحتلال خلال تغطيته للمواجهات التي اندلعت في حي الطيرة.

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت الحي، وتمركزت مقابل بناية طنوس، ونصبت حاجزا عسكريا في بداية الطريق المؤدي إلى ضاحية الريحان، في الوقت الذي اقتحم فيه عدد من المستوطنين المكان.

وأفادت مصادر محلية  بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع باتجاه عشرات الشبان العزّل الذي خرجوا للتصدي للاقتحام.

وتكرر في الآونة الأخيرة اقتحام المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، لأطراف حي الطيرة من جهة بلدة عين قينيا شمال غرب رام الله، بذريعة أداء "طقوس تلمودية" في قطعة أرض بالمنطقة.

#اصابة صحفي

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