" الشعبيّة" تدعو الرئيس عباس لعدم إفشال اجتماع القاهرة

غزة/سما/

دعت الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين، الرئيس أبو مازن لعدم إفشال اجتماع الأمناء العامين، المقرر عقده في العاصمة المصرية القاهرة نهاية الشهر الجاري.

وقالت الجبهة في بيانٍ لها اليوم الأربعاء: "منذ أن نشأت الأزمة بعد اعتقال عددٍ من أعضاء حركة الجهاد الإسلامي والذي عدّته الجبهة تعديًا على الحريات والانتماء السياسي، ووصفة جاهزة للتأثير سلبًا على اجتماع الأمناء العامين، بل وربما إفشالاً له، عملت الجبهة من خلال اتصالات قام بها الرفيق جميل مزهر نائب الأمين العام مع الأخ زياد النخالة الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي، ومع مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومع الأشقاء المصريين لمعالجة الأزمة من خلال الإفراج عن المعتقلين.

وأشارت الجبهة إلى أنّها قد تلقت وعودًا إيجابية بهذا الخصوص، وتداولت مع بعض القوى في مشروع ميثاق شرف وكانت أعدته، يحّرم ويجرّم الاعتقال السياسي ويؤكّد على الحوار الديمقراطي سبيلاً لمعالجة الخلافات والتناقضات الداخلية.

وشدّدت الجبهة الشعبيّة على موقفها المبدئي برفض الاعتقال السياسي، ورأت أن عدم استجابة السلطة لمطالبها وغيرها من القوى بالإفراج الفوري عن المعتقلين، يتناقض مع الأهداف التي نتوخى تحقيقها من وراء اجتماع الأمناء العامين، بل هي وصفة لإفشال الاجتماع خاصّة وأن هناك عددًا من القوى أعلنت أن مشاركتها مرهون بالإفراج عنهم.

وختمت الجبهة بمطالبة الرئيس أبو مازن بتوفير الأجواء الإيجابيّة لعقد الاجتماع من خلال مبادرة منه بإطلاق سراح المعتقلين لإنجاح الاجتماع، والحيلولة دون فشله وما يترتّب على ذلك من خيبات أمل إضافية لدى شعبنا.